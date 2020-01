Algeria: Coronavirus, allerta per evacuare cittadini dalla Cina

- Il ministero della Salute e le compagnie aeree dell’Algeria hanno adottato misure preventive eccezionali, attraverso una strategia nazionale per prevenire il Coronavirus, nei porti, negli aeroporti e negli ospedali, oltre a misure per evacuare la comunità algerina dalle aree colpite dal virus. Il direttore della prevenzione presso il ministero della Salute di Algeri, Jamal Farar, ha affermato che sono state adottate misure rigorose, intensificando la sensibilizzazione e rafforzando il monitoraggio attraverso porti e aeroporti, istituendo dispositivi speciali e termocamere per condurre controlli per le persone che provengono da aree colpite dal virus e preparare sezioni ospedaliere in previsione di qualsiasi emergenza. (Ala)