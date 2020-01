Mauritania: Coronavirus, l'ambasciata in Cina avverte i suoi cittadini

- L'ambasciata mauritana in Cina ha invitato i suoi cittadini a prestare estrema attenzione e ad adottare misure preventive contro il virus Coronavirus che si sta attualmente diffondendo nel paese. L'ambasciata ha chiesto, in una nota, alla comunità mauritana situata nella regione di Kobe, nel sud della Cina, di comunicare le informazioni che li riguardano per poterli trasferire ad altri regioni in cui la malattia non è stata segnalata. (Res)