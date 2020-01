Mauritania: Nouakchott chiede agli europei di sviluppare iniziative contro il terrorismo

- Il rappresentante della Mauritania presso la Lega Araba, Weddady Ould Sidi Haiba, ha chiesto, durante un incontro con i rappresentanti dell'Unione Europea, che siano sviluppate iniziative per combattere il fenomeno del terrorismo. Ould Sidi Haiba ha partecipato a una riunione a Bruxelles con altri sette rappresentanti dei paesi arabi e con colleghi europei: "Gli sforzi in questo settore saranno vani se l'attenzione non si concentra sulle cause interne ed esterne del fenomeno", ha detto l’esponente mauritano, ricordando in questo senso l'esperienza del suo paese in questo contesto, perché "sicurezza e sviluppo vanno di pari passo" ha aggiunto. (Res)