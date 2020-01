Regionali: vittoria Bonaccini dà boccata di ossigeno a governo, ora si apre percorso di verifica

- Il candidato governatore del centrosinistra dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini è stato riconfermato presidente con quasi otto punti di vantaggio. Secondo gli ultimi dati forniti dal Viminale (4.481 seggi scrutinati su 4.520), Bonaccini si attesta al 51,40 per cento contro il 43,66 della candidata della Lega, Lucia Borgonzoni. Terzo, molto staccato il grillino, Simone Benini, con il 3,47 per cento. Se in Emilia Romagna, il centro sinistra festeggia per la vittoria del governatore uscente, in Calabria il centro destra ottiene un risultato pieno superando ampiamente, secondo le previsioni, i concorrenti. L'esponente di Forza Italia, Jole Santelli, ottiene il 55,37 per cento delle preferenze staccando il candidato del Pd, l'imprenditore Filippo Callipo, fermo con il 30,16 per cento; a seguire il candidato del M5s, Francesco Aiello con il 7,28 per cento. Anche nella regione del Sud, mancano poche schede per il completamento dello scrutinio: 2,271 sezioni su 2.420. (segue) (Rin)