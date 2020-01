Regionali: vittoria Bonaccini dà boccata di ossigeno a governo, ora si apre percorso di verifica (2)

- Il voto ha confermato le previsioni in Calabria, dove il centrodestra è stato dato sempre in vantaggio in numerosi sondaggi di opinione. Mentre più incerto è apparso l'esito finale in Emilia Romagna, dove è stato registrato un testa a testa tra i due candidati fino all'ultimo. Nella regione, storicamente governata dalla sinistra italiana, rilevante il dato sull'affluenza del 67,68 per centro, in netta crescita rispetto a novembre 2014, quando la partecipazione si fermò solo al 37,76 per cento. In linea con le precedenti elezioni, invece, il dato inerente alla Calabria: 44,33 per cento contro il 44,16 dell'ultima tornata elettorale. In questo senso, hanno rilevato numerosi osservatori, la maggiore affluenza in Emilia Romagna ha premiato l'uscente Bonaccini, nonostante l'intesa campagna elettorale condotta dal leader della Lega, Matteo Salvini. A cui hanno risposto le piazze popolate dal Movimento delle Sardine. A Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, il candidato del centro sinistra si è affermato con un netto 56 per cento dei voti e con il Pd, primo partito, al 40 pe cento. (segue) (Rin)