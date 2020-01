Regionali: vittoria Bonaccini dà boccata di ossigeno a governo, ora si apre percorso di verifica (3)

- Per Salvini, "per la prima volta dopo 70 anni c'è stata una partita". Mentre il leader del Partito democratico, Nicola Zingaretti, ha da subito fatto capire che il peso delle componenti del governo, dopo le regionali, è stato ribaltato a favore dei dem. Per cui l'annunciata verifica sull'esecutivo, confermata dallo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte, potrebbe arrivare in tempi brevi. Zingaretti ha inoltre ringraziato pubblicamente le Sardine in quanto "questa vittoria è nata anche per loro". A rompere il silenzio, dopo i dati deludenti del M5s, è stato questa mattina il capo politico reggente, Vito Crimi, che in un post su Facebook ha sottolineato che il governo deve andare avanti. "Ora non resta che continuare a lavorare pancia a terra con il governo che, dopo queste elezioni, deve proseguire nel suo percorso", ha scritto Crimi. (Rin)