Germania-Italia: ambasciatore Mattiolo partecipa a commemorazione Giornata della memoria

- In occasione della Giornata della memoria, l'ambasciatore d’Italia a Berlino, Luigi Mattiolo, parteciperà oggi alla lettura scenica di “Il diario di Sonja. Fuga e aliyah di un'adolescente berlinese”, che si terrà questa sera presso la sede della comunità ebraica della capitale tedesca, adiacente alla sinagoga di Oranienburgerstrasse. Come rende noto l'ambasciata d'Italia in Germania in un comunicato, l'autrice del diario, Sonja Borus, nata a Berlino nel 1927, apparteneva a un gruppo di 73 ragazze e ragazzi ebrei che, “nel corso della loro fuga dalle persecuzioni naziste durata più di quattro anni, trovarono rifugio presso Villa Emma a Nonantola, dove furono aiutati dagli abitanti fino alla salvezza”. Il volume raccoglie le descrizioni minuziose e le impressioni di Borus durante la sua permanenza in Slovenia, Italia e Svizzera, fino all’arrivo in Palestina. Il diario di Sonja Borus è “pervaso dal dolore per la separazione dai luoghi di origine e per la perdita della sua famiglia”. La lettura sarà interpretata dall’attrice Stella Maria Adorf, accompagnata dalla violoncellista Susanne Paul. (Geb)