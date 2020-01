Iraq: deputato Musawi a “Nova”, Ameri sta mediando tra leader sciiti

- Il leader dell’alleanza Fatah e capo dell’organizzazione paramilitare Badr, Hadi al Ameri, sta cercando di unificare il fronte sciita in Iraq, promuovendo in particolare una riconciliazione tra il predicatore Moqtada al Sadr e l’ex premier Nouri al Maliki. Lo ha detto in un’intervista ad “Agenzia Nova” Mukhtar al Musawi, deputato dell’alleanza Fatah guidata dallo stesso Ameri. “I leader sciiti si sono incontrati dopo l’uccisione del vicepresidente delle Unità della mobilitazione popolare (Pmu), Abu Mahdi al Muhandis, e del comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione islamica, il generale iraniano Qasem Soleimani. L’incontro si è concluso con un accordo che ha portato all’organizzazione della manifestazione contro gli occupanti americani”, ha riferito il parlamentare riferendosi alla protesta che venerdì scorso ha visto oltre un milione di persone scendere in strada a Baghdad per chiedere il ritiro delle forze statunitensi dal territorio nazionale. (segue) (Irb)