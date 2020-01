Corno d’Africa: leader di Eritrea, Somalia ed Etiopia riuniti ad Asmara, focus su cooperazione regionale

- I presidenti di Eritrea e Somalia, rispettivamente Isaias Afwerki e Mohamed Abdullahi “Farmajo”, e il premier etiope Abiy Ahmed si riuniscono oggi ad Asmara per un nuovo vertice trilaterale congiunto volto a rafforzare la cooperazione regionale. I colloqui, si legge in una nota della presidenza eritrea, saranno incentrati sullo sviluppo e la stabilità dei tre paesi e serviranno per riesaminare e valutare l'efficacia degli sforzi e delle misure esistenti per discutere del rafforzamento della stabilità regionale e della lotta al terrorismo e affrontare le sfide relative alla cooperazione e all'integrazione regionali. A dare un impulso decisivo al rilancio delle relazioni fra i paesi del Corno d’Africa è stato l’accordo di pace fra Etiopia ed Eritrea siglato nel luglio 2018 ad Asmara, cui sono seguite a cascata una serie di intese che hanno riguardato tutti i paesi dela regione. Nel settembre 2018, infatti, sempre la capitale eritrea Asmara ha ospitato un vertice trilaterale fra i leader di Eritrea, Etiopia e Somalia che hanno firmato un accordo tripartito di cooperazione che prevede il rilancio della cooperazione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza fra i tre paesi. L’accordo è stato firmato dai presidenti di Eritrea e Somalia, rispettivamente Isaias Afwerki e Mohamed Abdullahi “Farmajo”, e dal premier etiope Abiy Ahmed, i quali hanno concordato di lavorare in stretto coordinamento per promuovere la pace e la sicurezza a livello regionale. (segue) (Res)