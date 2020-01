Roma: pagano con banconote false, arrestate 2 donne e 1 minorenne

- Ieri pomeriggio i carabinieri della stazione Roma via Veneto hanno arrestato tre persone, tutti cittadini romani, che cercavano di smerciare banconote contraffatte. Si tratta di due donne disoccupate di 47 e 41 anni e di un 17enne. I carabinieri, nel corso di normali controlli, hanno riconosciuto la combriccola già nota per precedenti reati e hanno deciso di seguirli tenendoli a distanza e, una volta visti entrare all'interno di un negozio in via Cavour, hanno deciso di controllarli appena terminato un acquisto. I tre sono stati così sorpresi a pagare con una banconota falsa da 100 euro. Una volta sorpresi dai militari hanno cercato di nascondere altre banconote false. La 41enne nascondendola in una tasca interna del giubbotto mentre il 17enne, maldestramente, mettendola in bocca. I tre sono stati portati in caserma, mentre le banconote recuperate sono state sequestrate. Le donne sono state poi accompagnate presso le rispettive abitazioni e sottoposte agli arresti domiciliari, mentre il minorenne è stato portato presso il centro prima accoglienza minori di via Virginia Agnelli. (Rer)