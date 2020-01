Cina: prestiti a Pmi aumentati di oltre 303 miliardi di dollari nel 2019

- La finanza inclusiva alle piccole e medie imprese della Cina ha mantenuto un rapido sviluppo lo scorso anno, con prestiti in aumento di 2.090 miliardi di yuan (circa 303,4 miliardi di dollari), secondo la Banca popolare cinese. Il dato costituisce un incremento annuo di 852,5 miliardi di yuan (122,8 miliardi di dollari). I prestiti in essere erogati alle piccole imprese tramite servizi finanziari inclusivi ammontavano a 11.590 miliardi di yuan (1.670 miliardi di dollari) alla fine del 2019, con un aumento del 23,1 per cento su base annua. La finanza inclusiva copre i servizi delle istituzioni finanziarie per le piccole imprese, gli agricoltori, quelli a basso reddito, i disabili e gli anziani. Il principale regolatore bancario e assicurativo cinese ha promesso di garantire un maggiore supporto in termini di servizi di finanziamento inclusivo per le piccole imprese del paese, nel contesto degli sforzi per rafforzare l'economia reale. Nel 2020 saranno compiuti maggiori sforzi per garantire minori costi di finanziamento e una rapida crescita dei prestiti alle piccole e microimprese.(Cip)