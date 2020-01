Russia: interrotto il volo di Aeroflot fra Khabarovsk e Mosca a causa di un allarme bomba

- Un aereo della compagnia aerea russa Aeroflot in volo da Khabarovsk a Mosca è stato costretto a fare ritorno all’aeroporto di decollo in seguito alla notizia della presenza di un ordigno a bordo del velivolo. È quanto riferito da una fonte dell’agenzia di stampa "Interfax". Stando a quanto riportato dall’agenzia d’informazione “Sputnik”, l’aeromobile è atterrato con successo a Khabarovsk e tutti i passeggeri al momento sarebbero in buone condizioni di salute.(Rum)