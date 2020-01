Cina: coronavirus, premier Li oggi a Wuhan per ispezione

- Il premier cinese Li Keqiang si è recato oggi in visita a Wuhan, città della Cina centrale e focolaio dell'epidemia di coronavirus. Secondo quanto riferito dal governo cinese in una nota, Li si è recato in città per ispezionare gli sforzi in atto per contenere l'epidemia e ha parlato con pazienti e personale medico.(Cip)