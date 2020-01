Economia: Ardagna (Goldman Sachs) a "La Stampa", rischi dai dazi Usa e dalla politica

- Le sue scelte in Borsa puntano sugli Stati Uniti. "Riteniamo che tra i paesi sviluppati dovrebbero essere quelli che cresceranno di più: tra il 2 e il 2,2 per cento", dice a "La Stampa" Silvia Ardagna che da Londra come managing director Investment Strategy Group gestisce le previsioni e le decisioni di investimento per la divisione Private Wealth Management di Goldman Sachs. "L'Unione Europea — afferma — dovrebbe marciare tra l'1,1 e l'1,2 per cento, con un picco di crescita in Spagna, a 1,8 per cento, e la Germania a +0,9 per cento. L'Italia dovrebbe restare debole, attorno allo 0,5 per cento". Ardagna, 50 anni, partita da Caserta ha costruito una carriera da economista molto nota a livello internazionale. Prima di approdare a Goldman Sachs per anni ha insegnato ad Harvard, un suo saggio scritto con Alberto Alesina ha influenzato non poco la politica economica del governo inglese guidato da David Cameron. L'Italia, spiega, "resta vulnerabile, soprattutto nel caso esploda la crisi commerciale tra Stati Uniti e Europa". L'Italia è ancora il grande malato d'Europa. "Dal punto di vista dei parametri di finanza pubblica troviamo un surplus primario strutturale ridotto e un debito alto che ha continuato ad aumentare. Il suo costo, dopo l'aumento degli spread del 2018, è sceso. Ma i fondamentali più deboli rendono l'Italia vulnerabile a shock sia di natura esterna, sia interna". (segue) (Res)