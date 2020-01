Economia: Ardagna (Goldman Sachs) a "La Stampa", rischi dai dazi Usa e dalla politica (2)

- "Trump - continua - minaccia di imporre dazi sull'industria europea in risposta alla web tax che Bruxelles vuole imporre ai colossi della Rete. Ne sarebbe colpita la manifattura e in particolare l'automobile. La ripresa della Germania, a quel punto, sarebbe a rischio, ma anche l'Italia — strettamente legata — rischierebbe uno choc negativo, senza escludere una recessione". Quanto ai rischi interni, "gli investitori vogliono vedere l'Italia tornare a crescere. In quest'ottica cercano un quadro di stabilità politica. L'incertezza porta incertezza: le imprese restano sulla difensiva, gli investimenti non partono. I cambi continui non aiutano la crescita. Negli ultimi due anni l'Italia ha fatto politica fiscale espansiva ma ha rappresentato uno splendido caso di politica espansiva "contrattiva": nel 2018 gli spread si sono allargati, il risparmio è aumentato, gli investimenti sono scesi. Nonostante una politica fiscale espansiva, la crescita si è ridotta". Insieme con il professor Alesina, la accusarono di aver contribuito, alla fine del primo decennio del secolo, ad avallare le politiche di austerity. "A dire la verità non eravamo a favore dell'austerity in sé. Il punto della letteratura a cui ho contribuito era piuttosto distinguere tra austerity e austerity. Se per austerity intendiamo un taglio della spesa corrente, con liberalizzazioni nel mercato dei beni o nel lavoro, questa potrebbe risultare espansiva ed è efficace per la crescita. L'Italia invece ha bisogno di rimodulare composizione della politica fiscale: i tagli di tasse e gli aumenti di investimenti pubblici sono una soluzione migliore che aumentare la spesa corrente, ad esempio, perle pensioni". (segue) (Res)