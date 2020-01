Economia: Ardagna (Goldman Sachs) a "La Stampa", rischi dai dazi Usa e dalla politica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Invece si è riaperto dibattito proprio sull'età pensionabile: l'idea è archiviare la legge Fornero. "Quando è stata varata Quota 100, le agenzie di rating hanno limitato le azioni solo perché è un provvedimento temporaneo di tre anni. Fosse stato permanente, le stime di crescita del debito pubblico nei 10 anni successivi avrebbero potuto essere intorno al 12-14 per cento del Pil. Quando il debito di un Paese è più o meno al limite del 'non investment grade' ogni misura che aumenta la probabilità che lo diventi potrebbe avere un impatto molto negativo. Occorre fare molta attenzione". Per ora la Bce mantiene una politica accomodante. "Ci sono periodi, come questo, in cui i mercati si focalizzano sui punti di forza: ha un surplus primario, alta ricchezza privata e basso indebitamento primario, diverse eccellenze tra le imprese. Viste però le molte vulnerabilità, a volte basta la paura di un governo che possa portare l'Italia fuori dall'euro, come è avvenuto nel 2018, per destare l'attenzione del mercato. Come abbiamo visto, lo spread può salire anche se c'è lo scudo della Bce". Consigli agli investitori. "Diamo loro due messaggi fondamentali. Il primo è quello di rimanere investiti in azioni finché la crescita resta positiva. Il secondo è quello di sovrappesare il mercato americano. Pensiamo si possa tuttavia puntare tatticamente sulle banche europee, ancora penalizzate nonostante la pulizia degli npl, e su alcuni titoli più sensibili alla ripresa che prevediamo per il Vecchio Continente", ha concluso Ardagna. (Res)