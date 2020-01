Turchia: Gulen a "la Repubblica", le mani di Erdogan sono sporche di sangue

- Erdogan lo ha indicato come il suo nemico numero uno. A 78 anni, nonostante la sua salute fragile, Fethullah Gulen è ancora considerato una minaccia dal potere turco. Ankara ne ha chiesto invano l'estradizione dagli Stati Uniti. Accusato di essere il mandante del fallito colpo di Stato del luglio 2016 (un'accusa che Gülen ha sempre categoricamente respinto), il fondatore del movimento Hizmet assiste impotente alla caccia dei suoi sostenitori perfino nei corridoi dell'Onu. Il governo turco ha fatto di tutto per far ritirare gli accreditamenti presso le Nazioni Unite alle Ong guidate dai simpatizzanti di Gulen, che spiega a "la Repubblica" il perché di tanto odio. In passato, peraltro, è stato un suo alleato. "II movimento Hizmet non ha mai mantenuto stretti rapporti con lui. Sembrava che Erdogan condividesse le nostre idee sulla democrazia. Tutto qui. I suoi obiettivi erano in linea con i nostri. Ma una volta arrivato al potere, ha mostrato un volto completamente diverso. Non potevamo più sostenerlo. Le nostre scuole difendono una visione dell'educazione incompatibile con la sua deriva autoritaria. Difendiamo, ad esempio, il diritto dei cittadini curdi di usare la loro lingua, parallelamente alla lingua turca. È lui che mi considera un suo nemico. lo non l'ho mai considerato tale. Gli ho solo chiesto di mantenere le sue promesse. Il suo principale nemico è lui stesso". (segue) (Res)