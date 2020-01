Turchia: Gulen a "la Repubblica", le mani di Erdogan sono sporche di sangue (2)

- "Si crede - continua - l'uomo più intelligente del mondo. In realtà, è mosso da sentimenti di gelosia, di odio e di vendetta Il suo governo è caduto in uno stato di paranoia. Mia sorella maggiore deve vivere nella clandestinità e tutte le persone che hanno il mio stesso cognome vengono arrestate". Dunque è sulla questione curda che si è aperto il contrasto fra di voi. "Erdogan ed io non siamo sulla stessa lunghezza d'onda. L'ex presidente della Repubblica, Turgut Ozal, quando fu primo ministro, risolse in parte il problema includendo nel suo gabinetto anche dei ministri curdi, nonché dei socialdemocratici e dei rappresentanti di altre correnti politiche. Credo che si debba concedere più libertà e permettere che la lingua curda possa essere usata nelle scuole. Tutto ciò richiede uno Stato più decentrato. Se un giorno ci sarà una nuova riforma costituzionale, ho consigliato loro di ispirarsi alla Costituzione americana: concede grandi libertà ai cittadini". Erdogan ritiene che il posto delle donne sia in cucina. Anche su questo c'è una divergenza tra loro... "Personalmente, non sono favorevole al modello patriarcale, perché è un passo indietro rispetto alla storia degli inizi dell'Islam. La donna deve poter trovare il suo posto nella società ovunque". (segue) (Res)