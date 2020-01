Turchia: Gulen a "la Repubblica", le mani di Erdogan sono sporche di sangue (3)

- Erdogan non vuole solo governare la vita dei turchi. Aspira ad avere un ruolo anche sulla scena internazionale e regionale. Gulen non condivide la sua iniziativa militare in Siria alla fine del 2019. "Si è trattato di un'operazione diversiva. Voleva distogliere l'attenzione della gente dai problemi interni della Turchia. È stata anche una nuova opportunità, per lui, di porsi come l'uomo forte del mondo musulmano. Ma possiamo vederne il risultato in Siria. E' diventato un assassino sostenendo una rivolta irrealistica. Ha una grande responsabilità riguardo a tutto ciò che è successo. Le migliaia di morti, i milioni di rifugiati, tutte queste cose atroci. Ha le mani sporche di sangue, e molto". "Uno dei suoi ex ministri - aggiunge - mi aveva chiesto quale fosse la soluzione per uscire dalla crisi siriana. Risposi che bisognava trovare un patto per procedere passo dopo passo verso la democrazia. Se necessario, aiutando Assad a rimanere presidente per uno o due mandati, ma vegliando sul fatto che ogni gruppo maggioritario o minoritario fosse rappresentato in Parlamento. Ma hanno ignorato i miei consigli". (segue) (Res)