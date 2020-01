Turchia: Gulen a "la Repubblica", le mani di Erdogan sono sporche di sangue (4)

- Quanto alla Libia, "ci sono sempre state tensioni tra Nord e Sud. Anche in questo caso, gioca un ruolo negativo sostenendo alcuni gruppi. La sua ambizione è quella di essere il nuovo leader del mondo musulmano, ma come si fa a pretendere una tale ruolo se si sostengono ed incoraggiano delle azioni che portano a degli scontri tra i sunniti? Inciampa nelle sue stesse contraddizioni. Tutti i dittatori o i tiranni narcisisti come Hitler o Stalin finiscono male. II loro regno finisce sempre nel caos. E lui avrà la stessa sorte". Nel frattempo, continua a esercitare pressioni sull'Occidente minacciando di lasciare la Nato. "Erdogan sembra manovrare per avvicinarsi alla Russia e all'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, ma è un bluff. In realtà, sta solo cercando di esercitare una forma di ricatto. Non può fare a meno degli occidentali. Ne ha bisogno per proteggersi. Usa questa retorica per convincere i suoi sostenitori". In ogni caso, la questione dell'adesione della Turchia all'Europa sembra essere definitivamente sepolta. "Attualmente, con questo governo totalitario, non vedo come sarebbe possibile diventare membro dell'Unione europea. Non ci si può aspettare nulla da chi si mantiene al potere attraverso la violenza, l'odio e la vendetta. Agli occhi della Francia e della Germania, la Turchia ha perso, per il momento, ogni credibilità. Il nostro movimento difenderà sempre un riavvicinamento all'Ue perché abbiamo da imparare e da guadagnare", ha concluso Gulen. (Res)