Usa: Bannon a "La Verità", vogliono annullare la presidenza Trump

- Steve Bannon, ex capo della campagna elettorale di Donald Trump ed ex membro del Consiglio per la sicurezza nazionale del presidente parla con "La Verità" del processo di impeachment negli Stati Uniti, che si sta concludendo. "Questo processo di impeachment fa parte di un progetto architettato per annullare la presidenza Trump. Un processo che è cominciato nel momento in cui il presidente è stato eletto. L'ho previsto nel 2018, quando i democratici hanno cominciato a combattere per riconquistare la camera dei deputati. Una volta che l'hanno vinta ho detto subito che Nancy Pelosi avrebbe dato vita a un movimento per sostenere l'impeachment di Trump. Questo processo è solo la continuazione di quanto i democratici hanno cominciato allora". "L'accusa dei democratici - spiega Bannon - è ben fatta, i video, i messaggi in Power point, i grafici, le curve, si tratta di uno spettacolo ben congegnato che è durato tre giorni. Secondo loro hanno istruito un ottimo caso. Ma c'è solo un piccolo particolare. Sono proprio le argomentazioni dei democratici che hanno dato a Trump l'opportunità di affrontare l'arena globale e di ribaltare la narrativa dell'accusa. Si è visto subito dal primo giorno della difesa repubblicana. Il presidente ha ribattezzato il processo di impeachment 'il crimine del secolo', il colpo di Stato per mano dell'establishment di quel deep State che sta cercando di rimuoverlo". (segue) (Res)