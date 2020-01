Usa: Bannon a "La Verità", vogliono annullare la presidenza Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il politologo statunitense "saranno giornate movimentate e intense, sono sicuro che l'opinione pubblica, dopo aver ascoltato la difesa, tornerà dalla parte del presidente". Ma anche se la difesa non fosse eccellente, il presidente Trump sarà comunque assolto. "Non solo il presidente sarà assolto perché il Senato non ha i numeri per rimuoverlo - ci vogliono due terzi del Senato per condannare Trump - ma al presidente verrà risparmiato anche l'imbarazzo di un voto di 50 contro 51. lo credo che il presidente in questo processo non verrà solo assolto ma verrà addirittura esonerato". I repubblicani stanno mettendo in atto quella che chiamiamo 'difesa affermativa'. Un contrattacco feroce contro il Partito democratico e l'intero colpo di Stato architettato per destituito. La giuria non è il Senato, ma sono gli i cittadini statunitensi e il mondo sta guardando Trump. Gli occhi del mondo sono puntati su di lui. Ecco perché il presidente deve essere esonerato". Il politologo osserva inoltre che "l'establishment politico sta cercando di spezzare le frecce dall'arco del movimento di Trump. Annullare i risultati della sua presidenza: l'eliminazione dell'Isis, i successi in campo economico, i progressi fatti al confine con il Messico, i trattati commerciali con Canada, Messico e Cina, l'eliminazione di Abu Bakr Al Baghdadi e Qassem Soleimani. Trump non è un presidente tradizionale e i suoi nemici vogliono annullarlo. I democratici saranno incessanti. L'impeachment di Trump non finirà con questo processo ma continuerà anche nel suo secondo mandato. L'establishment vuole distruggere Trump come strumento della una rivolta populista statunitense. L'establishment non teme i politici in sé ma in quanto capaci di rivoluzionare lo status quo". (segue) (Res)