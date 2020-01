Usa: Bannon a "La Verità", vogliono annullare la presidenza Trump (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma allora Trump verrà rieletto. "Trump verrà rieletto ma poi subirà un secondo impeachment. Fra i due schieramenti politici la lotta sarà continua e prolungata. Anche dopo il voto di assoluzione di Trump, giovedì e venerdì prossimi al Senato. La battaglia continuerà come per Jair Bolsonaro in Brasile o per Matteo Salvini in Italia, per Nigel Farage prima e poi per Boris Johnson nel Regno Unito. Ovunque ci sia un leader populista l'establishment fa di tutto per eliminarlo. Vincere le elezioni, così come fecero Salvini e i 5 stelle nel 2018, non cambia le cose. Il messaggio l'avevo già dato anche nel 2017, un anno dopo l'elezione di Trump. Se si pensa che vincere le elezioni cambi le cose ci si sbaglia grosso". "Nessuno - aggiunge - ti consegna le chiavi di un sistema e ti dice 'porta il Paese dove vuoi'. Ogni giorno ci si deve confrontare. È lotta politica a livello più alto. L'establishment ha a sua disposizione un sistema economico e un sistema politico che conferisce benefici. Chi appartiene all'establishment non è disposto a darti una pacca sulle spalle e a farti i complimenti perché hai avuto un'idea diversa dalla loro. Quello che apprezzo della sinistra è che sono impegnati, sono motivati ad andare fino in fondo. Basta pensare che sono riusciti a portare Trump all'impeachment sulla vicenda dell'Ucraina, che è una questione ridicola". (segue) (Res)