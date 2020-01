Russia-Sudan: il ministro degli Esteri Acuil inizia oggi una visita di tre giorni a Mosca

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale del Sud Sudan Awut Deng Acuil inizia oggi una visita di lavoro di tre giorni a Mosca che prevede un incontro con l’omologo russo Sergej Lavrov. lo scorso novembre, l'ambasciatore del Sud Sudan in Russia, Chol Tong Mayay Jang, ha detto che oltre alla visita di Acuil, è probabile che anche il presidente Salva Kiir si recherà in Russia nel primo trimestre del 2020. L'ambasciatore ha anche elogiato la volontà della Russia di sostenere il Sud Sudan nel panorama internazionale, in particolare in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Al Forum Russia-Africa tenutosi a Sochi alla fine di ottobre, Lavrov ha firmato un protocollo d'intesa sulla cooperazione internazionale con il Sud Sudan. (Rum)