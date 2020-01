Cina: coronavirus, direttore Oms Tedros in visita per monitorare la situazione

- Il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha annunciato ieri che si recherà in Cina per monitorare da vicino la crisi sanitaria causata dal nuovo ceppo del coronavirus. Ghebreyesus ha scritto sul proprio profilo Twitter che si recherà a Pechino per incontrare il governo e gli esperti sanitari, e il suo team sarà aggiornato sugli ultimi sviluppi e rafforzerà la partnership con la Cina per fornire ulteriori protezione contro la diffusione del virus. Il capo dell'Oms ha aggiunto che la sua agenzia lavora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per supportare il popolo cinese in questo momento difficile e per mantenere il contatto con i paesi interessati; l'Oms sta aggiornando tutti i paesi sulla situazione e fornendo indicazioni specifiche per la risposta alla crisi. "L'Oms ha già attivato reti globali di esperti, sviluppato rapidamente consigli per i paesi di tutto il mondo e sta lavorando con loro per attivare i loro sistemi di risposta", ha affermato Tedros. (segue) (Cip)