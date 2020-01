Cina: coronavirus, direttore Oms Tedros in visita per monitorare la situazione (2)

- L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha inviato la scorsa settimana un team guidato dal rappresentante Gauden Galea per verificare le condizioni della diffusione del coronavirus a Wuhan, città della Cina centrale focolaio dell'infezione virale. Secondo quanto riferisce la stampa internazionale, il team di cinque membri nelle giornate di lunedì e martedì della scorsa settimana ha visitato un laboratorio di biosicurezza locale, una filiale del Centro cinese per il controllo delle malattie, un ospedale adattato con protocolli di sicurezza e l'aeroporto. Galea ha parlato con operatori sanitari, ispettori dell'epidemiologia e funzionari della città che hanno descritto e dimostrato come le autorità stanno monitorando, curando e combattendo la malattia. "È stato molto importante per noi capire quale fosse l'entità. Un conto è osservare la situazione dai tavoli, un'altra è constatarla sul campo, incontrare i lavoratori in prima linea e ottenere la propria esperienza sull'epidemia. La situazione è già cambiata molto", ha affermato Galea in una intervista presso la sede dell'Oms a Pechino. (segue) (Cip)