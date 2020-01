Cina: coronavirus, direttore Oms Tedros in visita per monitorare la situazione (3)

- "Per quanto ne so, cercare di contenere una città di undici milioni di persone è una novità per la scienza. Non è mai stato provato prima come misura di sanità pubblica, quindi in questa fase non possiamo dire se funzionerà o meno. Se ciò accadrà, noteremo attentamente fino a che punto viene mantenuto e quanto tempo può richiedere. Ci sono pro e contro in una decisione del genere; essa ha ovviamente conseguenze sociali ed economiche considerevoli. D'altra parte, dimostra un forte impegno per la salute pubblica e la volontà di intraprendere azioni drammatiche. Invia un messaggio a Wuhan, in Cina e nel resto dei paesi. Resta da vedere quale sarà l'effetto", ha proseguito. Galea ha spiegato che il numero di casi trattati "è davvero piuttosto grande". (segue) (Cip)