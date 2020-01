Cina: coronavirus, direttore Oms Tedros in visita per monitorare la situazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questi flussi e procedure ci sono stati dimostrati e dobbiamo dire che l'esempio che abbiamo visto è decisamente una buona pratica", ha affermato Galea. Il ricercatore ha sottolineato che gli operatori sanitari incontrati sono estremamente ben informati, utilizzano correttamente le procedure e i dispositivi di protezione individuale, sono molto ottimisti - cauti ma ottimisti - nei loro rapporti sia con l'Oms che con i pazienti. Secondo Galea, il numero di casi non è di per sé una misura della gravità della crisi. "Uno dei modelli che abbiamo visto prevede una riduzione del tasso di mortalità, ma è troppo presto per giungere a una conclusione. Ora sentiamo quotidianamente aumenti massicci dei nuovi casi. Parte di tale aumento proviene dalla lavorazione di campioni rilevati in precedenza. Un'altra parte è un ampliamento della definizione del caso. Quindi i numeri aumenteranno. Anche se fossero migliaia, questo non ci sorprenderebbe", ha aggiunto Galea. (Cip)