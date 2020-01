Myanmar: Rohingya, Naypyidaw mette in guardia l’Occidente da sanzioni commerciali

- Il governo di Myanmar ha segnalato di essere pronto ad un ulteriore allineamento politico ed economico alla Cina, se i paesi occidentali decideranno di revocare privilegi commerciali a Naypyidaw in risposta alla repressione dei musulmani rohingya. “Più i paesi occidentali ci imporranno sanzioni, più ciò rafforzerà le nostre relazioni con gli alleati asiatici”, ha dichiarato il ministro del commercio birmano, Than Myint. Il ministro ha citato la visita ufficiale al paese del presidente cinese Xi Jinping, all’inizio di questo mese. Mynt ha dichiarato che Naypyidaw è consapevole dei rischi connessi alla cosiddetta “trappola del debito” cinese, e sarà in grado di evitarli pur rafforzando, se necessario, il partenariato con la prima potenza asiatica. (segue) (Inn)