Myanmar: Rohingya, Naypyidaw mette in guardia l’Occidente da sanzioni commerciali (2)

- Cina e Myanmar hanno firmato 33 accordi che promuovono progetti chiave che fanno parte della Belt and Road Initiative (Bri, Nuova Via della Seta) nel corso della visita di due giorni del presidente cinese Xi Jinping, che si è chiusa sabato 18 gennaio. Xi ha incontrato il consigliere di stato del Myanmar Aung San Suu Kyi, che ha ha rimarcato l'apprezzamento per il grande sostegno a lungo termine della Cina per il paese asiatico. "L'amicizia fraterna tra Myanmar e Cina ha superato la prova del tempo e il suo significato profondo é apprezzato dai due paesi", ha affermato Suu Kyi. (segue) (Inn)