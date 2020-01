Myanmar: Rohingya, Naypyidaw mette in guardia l’Occidente da sanzioni commerciali (4)

- La Corte internazionale di giustizia (Cig) ha disposto il 23 gennaio che il Myanmar prenda "tutte le misure necessarie" per proteggere la sua popolazione musulmana rohingya ed evitare atti che potrebbero costituire un genocidio. La giuria di 17 giudici ha sostenuto all'unanimità l'imposizione di misure sul Myanmar per proteggere eventuali prove di crimini che potrebbero essere utilizzate dalla corte nelle udienze successive. Il presiedente della giuria Abdulqawi Ahmed Yusuf ha dichiarato all'Aia che il Myanmar non ha proposto misure volte a proteggere i rohingya, che rimangono "a rischio serio di genocidio". Il Myanmar deve riferire entro quattro mesi tutte le misure che ha preso per proteggere i rohingya dal genocidio, ha disposto ancora il tribunale delle Nazioni Unite. (segue) (Inn)