Myanmar: Rohingya, Naypyidaw mette in guardia l’Occidente da sanzioni commerciali (5)

- La sentenza arriva giorni dopo che una commissione del Myanmar ha concluso che alcuni soldati hanno probabilmente commesso crimini di guerra contro il gruppo di minoranza, ma che i militari non si sono resi colpevoli di genocidio. Aung San Suu Kyi, leader civile del Myanmar, si è recata all'Aia a dicembre per difendere il suo paese a maggioranza buddista dalle accuse. Il caso è stato portato davanti alla Corte internazionale di giustizia accusando il Myanmar di aver violato la Convenzione sul genocidio del 1948 in una campagna militare che ha portato all’espulsione di più di 730 mila rohingya dal paese. Il paese africano ha per questo chiesto alla Corte internazionale di giustizia di ordinare "misure provvisorie" per prevenire ulteriori crimini. Le accuse mosse dal Gambia si concentrano sulle operazioni intraprese dalle forze di sicurezza birmane a Rakhine nella seconda metà del 2017, dopo una serie di attacchi coordinati da parte di milizie islamiche rohingya contro caserme di polizia in quello Stato birmano. (segue) (Inn)