Myanmar: Rohingya, Naypyidaw mette in guardia l’Occidente da sanzioni commerciali (7)

- La Corte, dunque, non ha mai emesso un giudizio di colpevolezza per genocidio ai danni di uno Stato, ad eccezione di un singolo episodio: il massacro di Srebrenica, del 1995. I casi del 2007 e del 2015 esibiscono alcuni degli ostacoli che il Gambia dovrà affrontare, nella sua battaglia per ottenere un giudizio di colpevolezza ai danni del Myanmar.Anzitutto, il paese africano dovrà dimostrare “l’intento di distruggere”, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Proprio tale intento, difficilmente dimostrabile in sede giudiziaria, distingue un genocidio da altre atrocità e crimini di guerra. In assenza di prove dirette e conclusive in tal senso, la Corte internazionale di giustizia potrà riscontrare l’intento da una precisa linea di condotta, solo se le circostanze esibiranno in modo palese e inequivocabile l’esistenza di un intento genocida da parte delle autorità birmane. Molto, in questo senso, dipenderà dalle evidenze raccolte dalle Nazioni Unite: nel marzo 2017, infatti, il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha istituito una missione internazionale indipendente per l’accertamento dei fatti, incaricata di indagare le violazioni dei diritti umani perpetrate dalle forze di sicurezza birmane ai danni dei musulmani rohingya. (segue) (Inn)