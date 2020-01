Hong Kong: salito a otto numero di casi di infezione da coronavirus

- Il numero totale di nuovi casi di infezione da coronavirus confermati a Hong Kong è salito a otto, ha annunciato oggi il dipartimento della Salute del governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong. Il Centro per la protezione della salute (Chp) ha indagato su tre ulteriori casi importati della nuova infezione da coronavirus a partire da ieri, domenica 26 gennaio. Il Chp ha dichiarato in una conferenza stampa che il primo caso riguarda un uomo di 47 anni in buone condizioni di salute che ha lavorato a Wuhan, nella provincia di Hubei, e che è tornato a Hong Kong giovedì in treno. Il secondo caso riguarda una donna di 68 anni, anch'essa in buone condizioni di salute, che vive a Shenzhen. Secondo la paziente, durante il periodo di incubazione aveva visitato membri della famiglia a Wuhan, ma non era stata esposta ad animali selvatici né aveva visitato alcun mercato. (segue) (Cip)