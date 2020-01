Hong Kong: salito a otto numero di casi di infezione da coronavirus (2)

- Il terzo caso riguarda un residente di Wuhan di 64 anni, la cui moglie è stata confermata come il terzo caso importato di infezione del nuovo coronavirus di Hong Kong. Ha viaggiato con la moglie ad Hong Kong in treno il 19 gennaio per visitare la figlia e il genero, ed è stato messo in quarantena venerdì come stretto contatto di sua moglie. Il paziente ha sviluppato la febbre il sabato sera ed è stato trasferito in ospedale per l'isolamento e il trattamento. I campioni respiratori dei tre pazienti sono risultati positivi al nuovo coronavirus, e tutti i pazienti versavano in condizioni stabili. Il Chp sta continuando le sue indagini epidemiologiche e la relativa tracciabilità dei contatti degli otto casi confermati importati a Hong Kong. A partire dalle 20 domenica ora locale, sono state individuate 31 persone a "contatto stretto" e 73 in "altro contatto" con i casi confermati. Otto di loro hanno sviluppato sintomi rilevanti e sono stati portati in ospedale per isolamento; sei sono stati dimessi in seguito dopo che i loro risultati di laboratorio erano stati confermati negativi per il nuovo coronavirus. (segue) (Cip)