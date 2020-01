Hong Kong: salito a otto numero di casi di infezione da coronavirus (3)

- La scorsa settima a Hong Kong ha annunciato due campi di villeggiatura, tra cui una ex caserma militare, in zone di quarantena per persone che potrebbero essere venute a contatto con vettori del coronavirus di Wuhan, secondo quanto annunciato da funzionari governativi nella giornata di oggi. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Cna", gli stessi siti sono stati utilizzati come strutture di quarantena durante l'epidemia di Sindrome respiratoria acuta grave (Sars), 17 anni fa. (segue) (Cip)