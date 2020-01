Hong Kong: salito a otto numero di casi di infezione da coronavirus (4)

- Anche il parco divertimenti Disneyland di Hong Kong ha annunciato che resterà chiuso fino a quando non sarà sotto controllo il coronavirus, diffuso dalla città di Wuhan. Il parco ha reso noto che la decisione è stata presa per proteggere "la salute e la sicurezza degli ospiti e membri del cast". Anche Ocean Park, altro parco divertimenti sull'isola principale di Hong Kong, ha affermato che chiuderà anche le sue porte. Il 25 gennaio, Hong Kong ha classificato l'epidemia come "emergenza" - il livello di allarme più alto della città - e ha annunciato misure accelerate per ridurre il rischio di ulteriori infezioni. (Cip)