Cina: coronavirus, Alibaba ha lanciato servizi di consulenza online

- Il colosso cinese di Internet Alibaba ha lanciato servizi di consulenza medica online gratuiti nel tentativo di alleviare la pressione ospedaliera nel pieno dell'emergenza sanitaria causata dal coronavirus. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua". Gli utenti potranno accedere al servizio di consulenza e visualizzare in tempo reale i dati pubblicati dalla Commissione sanitaria nazionale sulla piattaforma di shopping online Taobao di Alibaba, o tramite l'app di pagamento mobile Alipay. Centinaia di medici professionisti provenienti da tutto il paese stanno fornendo servizi tramite l'app; oltre il 70 per cento è costituito da medici di medicina generale e respiratoria. A partire dalle 12 di ieri, domenica 26 gennaio, e nell'arco di sole 24 ore, l'homepage del servizio ha ricevuto quasi 400mila visite, per il 97 per cento dalla provincia di Hubei, nella Cina centrale, luogo da cui si è diffusa l'epidemia, secondo i dati del fornitore di servizi AliHealth. Più del 90 per cento delle domande si concentra sulla prevenzione e il trattamento del nuovo coronavirus e polmonite.(Cip)