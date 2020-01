Regionali: Zingaretti, Pd pilastro fondamentale del centrosinistra

- "Siamo contenti del risultato del Partito democratico e credo che il risultato del 4 marzo del 2018 sia alle nostre spalle. Il Pd è il pilastro fondamentale del centrosinistra". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti commentando i risultati delle elezioni regionali. "Oggi Salvini ha perso le elezioni perché voleva dare una spallata al governo - ha spiegato -. Il Pd è il pilastro fondamentale e non vogliamo essere da soli, di un campo di forze che vede nella Lega una forza estremista". Secondo Zingaretti, quello del Pd "è un dato straordinario perché nel frattempo abbiamo subito due scissioni e invece il Pd è lì: è dato in tutti e due i casi intorno al 30-31 per cento. Abbiamo voluto essere aperti, puntando - ha concluso Zingaretti - alla forza del Pd e chiamando tutti quelli che potevano dare una mano". (Rer)