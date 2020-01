Cina: coronavirus, sale a 80 il bilancio delle vittime e a 2.744 i casi di infezione (4)

- Dopo aver ottenuto sequenze di genomi da dozzine di individui infetti dal coronavirus, il Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie ha affermato che il nuovo virus non è una versione evoluta della Sars, sebbene i due siano collegati in maniera remota. 3,16 milioni di mascherine sono arrivate a Wuhan domenica da Manila, capitale delle Filippine, in un momento in cui la città ha urgente bisogno di forniture mediche. Le maschere sono state acquistate dal governo Hubei attraverso società di importazione per combattere il nuovo coronavirus. Nella giornata di ieri, Shanghai ha sospeso la linea interprovinciale della metropolitana che collega la stazione di Huaqiao e la stazione di Anting per prevenire la diffusione dell'epidemia, secondo quanto annunciato dell'Autorità dei trasporti della città. Sabato, la Commissione sanitaria nazionale della Cina ha ordinato ai villaggi e alle comunità di effettuare ricerche approfondite di materiale sanitario nelle loro giurisdizioni. (Cip)