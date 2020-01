Cina: coronavirus, stanziati altri 1,63 miliardi di dollari per emergenza

- I dipartimenti finanziari di ogni livello amministrativo della Cina hanno stanziato ieri un totale di 11,21 miliardi di yuan (circa 1,63 miliardi di dollari) nel tentativo di bloccare la diffusione del coronavirus. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze cinese. I fondi sono stati destinati principalmente al trattamento medico e all'approvvigionamento di attrezzature e materiale medici per il controllo dell'infezione, ha affermato il ministero in una nota diffusa online. Il ministero ha inoltre rassicurato che la Cina intensificherà gli sforzi per garantire un adeguato sostegno finanziario alle misure di controllo epidemiologico. (segue) (Cip)