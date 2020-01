Cina: coronavirus, stanziati altri 1,63 miliardi di dollari per emergenza (3)

- Secondo quanto annunciato dalla televisione di stato cinese "Cctv", la Cina ha esteso le festività del Capodanno lunare al 2 febbraio, nel tentativo di contrastare la propagazione del virus. La città di Pechino ha riferito cinque nuovi casi ieri, incluso un bambino di nove mesi. Il sindaco di Wuhan, città focolaio dell'infezione, ha annunciato che in occasione del Capodanno lunare cinese oltre cinque milioni di persone hanno lasciato Wuhan e nove milioni di persone rimangono nella città, che è attualmente sottoposta a quarantena. 33 su 585 campioni raccolti da un mercato di frutti di mare di Wuhan sono risultati positivi per il coronavirus, suggerendo che il virus abbia avuto origine dagli animali venduti in loco, secondo quanto riferito dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie. Ieri le autorità cinesi hanno annunciato il divieto di commercio degli animali selvatici durante l'epidemia. Nel frattempo, il primo ministro cinese Li Keqiang è stato nominato capo del gruppo leader del Comitato centrale del Partito comunista cinese (Pcc) per la lotta contro il coronavirus. (segue) (Cip)