Cina: coronavirus, stanziati altri 1,63 miliardi di dollari per emergenza (4)

- Nella serata di ieri, il ministro degli Esteri dell'Australia, Marise Payne, ha dichiarato che il personale diplomatico sta lavorando con le autorità cinesi per evacuare i cittadini australiani da Wuhan. Anche il Giappone e gli Stati Uniti hanno annunciato che evacueranno i loro cittadini da Wuhan per via aerea. Nel frattempo, tutte le scuole di Pechino hanno annunciato il rinvio dei semestri primaverili in seguito allo scoppio del coronavirus. Le università cinesi, tra cui la Beijing Film Academy, hanno inoltre posticipato gli esami di ammissione. Sempre nella giornata di ieri, l'autorità aeronautica della provincia dello Hubei ha annunciato che a partire da ieri sono sospesi tutti i servizi aeroportuali nella provincia ad eccezione dell'aeroporto di Shennongjia. (segue) (Cip)