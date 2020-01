Usa: ex stella del basket Kobe Bryant muore nello schianto di un elicottero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio ieri, Bryant si era complimentato con LeBron James, che lo ha superato come terzo massimo realizzatore nella storia dell’Nba. Nato negli Usa ma cresciuto in Italia per gli impegni lavorativi del padre, Bryant parlava correttamente l’italiano ed era un grande tifoso del Milan. La sua carriera nell’Nba era iniziata a 18 anni, nel 1998, con la maglia dei Los Angeles Lakers, con cui ha disputato 1.346 partite realizzando oltre 33.600 punti. Si era ritirato dal basket agonistico a 38 anni, nel 2016, dopo essere divenuto un simbolo di quello sport. (Was)