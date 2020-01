Regionali: proiezioni Swg La7, in Emilia Romagna Bonaccini in testa con 48,6-52,6 per cento

Roma, 26 gen 23:45 - (Agenzia Nova) - Secondo le prime proiezioni Swg diffuse da La7, per le elezioni regionali in Emilia Romagna, per il centrosinistra l’attuale presidente Stefano Bonaccini si conferma in testa con un range compreso tra 48,6-52,6 per cento di preferenze, mentre la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni si trova tra il 40-44 per cento.





