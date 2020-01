Business news: Messico, inflazione prima metà di gennaio al 3,18 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2020 si apre con un leggero rialzo dell'inflazione in Messico. Nei primi quindici giorni di gennaio, riferisce l'istituto nazionale di statistica (Inegi), i prezzi sono aumentati del 3,18 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019 e dello 0,27 per cento sul dato di fine dicembre. Si tratta comunque del dato minore per un avvio di gennaio dal 2016. Nell'ultima metà di dicembre 2019 i prezzi erano cresciuti a un ritmo del 3,02 per cento su anno, e del 2,83 per cento se si considera tutto l'ultimo mese dello scorso anno. I prezzi si confermano comunque all'interno dei livelli fissati dalla Banca centrale (Banxico), il 3 per cento con una variazione di un punto percentuale in più e in meno. La lunga stagione di raffreddamento dei prezzi segue le impennate del 2017, con punte fino al 6,77 per cento su anno. (Res)