Regionali: prime proiezioni La7, in Calabria Santelli in testa con 53,2 per cento

- Secondo le prime proiezioni Swg diffuse da La7, per le elezioni regionali in Calabria, la candidata governatore del centrodestra Jole Santelli si conferma in testa con il 53,2 per cento, a seguire il candidato del centrosinistra Filippo Callipo con il 30,7 per cento. Infine, per il Movimento 5 Stelle Francesco Aiello è al 7,8 per cento. (Rer)