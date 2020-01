Regionali: Salvini, grande orgoglio per risultato Calabria

- "L'unico dato certo, per ora, e che mi riempie di orgoglio è quello della Calabria. Per la prima volta al sud ci siamo e siamo determinanti". Lo ha affermato il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal comitato elettorale di Lucia Borgonzoni, candidata in Emilia Romagna per il centrodestra. "Sono felicissimo di essere stato in Calabria e ci tornerò per mantenere gli impegni presi", ha aggiunto.(Rer)