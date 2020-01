Regionali: proiezione La7, in Calabria Santelli in testa con 53,7 per cento

- Secondo le prime proiezioni Swg diffusi da La7, con una copertura dell'11 per cento, per le elezioni regionali in Calabria, la candidata governatore del centrodestra Jole Santelli si conferma in testa con il 53,7 per cento, a seguire il candidato del centrosinistra Filippo Callipo con il 30 per cento. Al terzo posto, per le liste civiche, c'è il candidato Carlo Tansi con il 9,2 per cento. Infine, per il Movimento 5 Stelle Francesco Aiello è al 7,1 per cento. (Rer)