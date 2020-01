Regionali: terza proiezione Rai, Bonaccini sale al 49,7 per cento, per Borgonzoni il 44,7 per cento

- Diffusa la terza proiezione dalla Rai in merito alle elezioni regionali in Emilia Romagna: il governatore uscente, sostenuto dal centrosinistra, Stefano Bonaccini, sale al 49,7 per cento. Lucia Borgonzoni, sostenuta dal centrodestra, scende invece al 44,7 per cento. Staccato il candidato del Movimento 5 Stelle, Simone Benini, che per ora ottiene il 3,8 per cento dei voti, in calo rispetto all'ultima proiezione. La copertura del campione è del 18 per cento. (Rer)